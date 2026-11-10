Регулятор Південної Кореї запропонував настанови щодо скасування членства — Korea Herald

Комісія справедливої торгівлі Південної Кореї 10 листопада представила проєкт оновлених настанов щодо захисту споживачів в електронній комерції. Документ має уточнити правові стандарти щодо так званих темних патернів — прийомів, які ускладнюють скасування замовлень або видалення облікового запису. Про це повідомляє Korea Herald.

Доступність кнопки скасування

У проєкті зазначено, що розміщення кнопки для припинення членства у сервісі там, де користувачеві складно її знайти, може вважатися порушенням. Як приклад регулятор навів ситуацію, коли кнопку скасування розміщують не на першому екрані після входу до акаунта і не на сторінці, безпосередньо доступній із цього екрана, водночас кнопку реєстрації показують на головній сторінці.

До можливих порушень також віднесли вимогу пройти додаткову ідентифікацію, якої не вимагали під час купівлі чи реєстрації. У переліку є й обов’язкове проходження опитування перед скасуванням замовлення або припиненням членства у сервісі.

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Індивідуально виготовлені товари

Проєкт також уточнює, що право споживача відмовитися від індивідуально виготовленого товару через зміну думки можна обмежити лише тоді, коли скасування, як очікується, завдасть продавцеві серйозної шкоди.

Громадські коментарі до запропонованих змін прийматимуть до 26 листопада. У Комісії справедливої торгівлі заявили, що конкретні стандарти та приклади мають допомогти бізнесу уникати порушень і запобігати шкоді для споживачів.

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