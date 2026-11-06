Регулятор Сінгапуру зобов’язав Grab призупинити тести автономних авто — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Управління наземного транспорту зобов’язало компанію Grab призупинити випробування автономних автомобілів на частині перехресть після інциденту зі школяркою в районі Пунгол. Один з автомобілів компанії ледь не збив дівчинку під час лівого повороту, повідомляє Channel NewsAsia.

Перевірка інциденту

Регулятор повідомив, що дізнався про інцидент наступного дня та розпочав розслідування. За попередніми даними, автомобіль виявив двох пішоходів і безперервно відстежував їхні переміщення. Після того як світлофор увімкнув зелений сигнал, машина почала виконувати лівий поворот.

Пішоходи спочатку стояли на місці, однак коли дівчинка почала переходити дорогу, автомобіль почав гальмувати й повернув праворуч. Оператор безпеки, який перебував у салоні, перебрав керування та продовжив гальмувати й відводити автомобіль від пішохідки.

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Тестування нового маршруту

Управління наказало Grab зупинити випробування на перехрестях такого типу до завершення розслідування. Регулятор також має оцінити, чи слід скоригувати реакцію автономних автомобілів на подібні ситуації.

У Grab заявили, що безпека є головним пріоритетом компанії та що вона разом з Управлінням наземного транспорту й партнером WeRide вивчає обставини випадку. За даними регулятора, автомобіль тестував новий маршрут перед запуском розширеного сервісу перевезень на замовлення в Пунголі.

Наразі Grab використовує автономні автомобілі WeRide на двох маршрутах, а ComfortDelGro експлуатує один маршрут із машинами Pony.ai. У вересні Grab оголосив про намір за шість місяців збільшити парк автономних автомобілів із 10 до 50 та розширити послуги за межі Пунгола.

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