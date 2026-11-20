Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) дозволила в’язницям штатів і місцевим ізоляторам використовувати технології спрямованого глушіння для блокування контрабандних мобільних телефонів. Як повідомляє Ars Technica, раніше FCC тлумачила федеральну заборону на навмисне втручання в ліцензований радіозв’язок як таку, що не дозволяла не федеральним установам глушити сигнал у в’язницях.

Голова FCC Брендан Карр заявив, що жодна установа не буде зобов’язана застосовувати цю технологію. Заклади, які вирішать її використати, мають подати заявку до комісії, описати спосіб розгортання системи та за результатами тестів довести, що вона не виходить за межі визначеної зони й не заважає законному зв’язку поза територією в’язниці. Жителів прилеглих районів також мають попереджати до початку роботи обладнання.

Застереження мобільної індустрії

Лобістська група бездротової індустрії CTIA повідомила FCC про результати пілотного тестування, яке проводили разом із Virginia Tech Applied Research Corporation та Департаментом виконання покарань Південної Кароліни. За даними CTIA, навіть за обмеженої кількості мікроглушників, частот і потужності система блокувала виклики на номер 911, перешкоджала роботі мереж громадської безпеки та іншому зв’язку, а вплив на інфраструктуру мобільних мереж фіксували на відстані до 2,5 милі — приблизно 4 кілометрів.

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Водночас у сценаріях на відкритих прогулянкових майданчиках для ув’язнених від половини до двох третин спроб зателефонувати з цільових контрабандних пристроїв були успішними. CTIA вважає, що сучасні системи глушіння водночас можуть блокувати законні комунікації та не перекривати значну частину небажаних дзвінків.

Позиція FCC і застереження комісарки

Карр заявив, що контрабандні телефони потрапляють до в’язниць тисячами щороку та можуть використовуватися для шахрайства, наркоторгівлі й організації насильницьких нападів. Нове рішення підтримали компанії, що надають послуги телефонного зв’язку у в’язницях, асоціації прокурорів, керівників виправних установ і поліцейських організацій.

Комісарка FCC Анна Гомес, єдина демократка у складі комісії, проголосувала за рішення після внесення запобіжників, але частково висловила незгоду. Вона наголосила на ризику перешкод для екстрених дзвінків, служб пожежної охорони, поліції та медичної допомоги, а також застерегла, що витрати на глушіння не мають перекладати на родини ув’язнених через підвищення вартості дзвінків.

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