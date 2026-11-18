Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США 13 листопада наказала платформі прогнозних ринків Kalshi зупинити контракти, у яких користувачі робили ставки на те, чи скаже президент США Дональд Трамп певні слова або прізвиська. Платформа виконала вимогу регулятора, хоча її генеральний директор Тарек Мансур виступив проти призупинення таких ставок, повідомляє Engadget.

Перевірка контрактів Kalshi

Рішення стосується серії контрактів TRUMPSAY, а також ринку з питанням про те, які прізвиська Трамп може використати до 2027 року. Учасники могли прогнозувати, чи прозвучить конкретне слово у визначений проміжок часу.

Комісія планує розпочати провадження, щоб визначити, чи була неправдивою сертифікація Kalshi про відповідність цих контрактів Закону про товарні біржі та правилам регулятора.

Ризики маніпуляцій

У вересні співробітники Комісії оприлюднили рекомендацію щодо таких прогнозів. У ній зазначено, що вони створюють підвищений ризик маніпуляцій, оскільки розрахунок за контрактом залежить від конкретних дій людини, які можуть не бути незалежними або зовні перевірюваними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ставки на згадки під час президентських виступів уже викликали суперечки. Оператора телесуфлера Білого дому Габріеля Переса влітку відправили в адміністративну відпустку після повідомлень, що він нібито заробив понад 100 тисяч доларів на ставках щодо висловлювань Трампа. Тоді Комісія заявляла, що готова врегулювати справу, якщо Перес поверне кошти.

Kalshi також припинила співпрацю з Дональдом Трампом-молодшим як платним радником. Це назвали спільним рішенням на тлі того, що інвестиційна фірма Трампа-молодшого збільшила вкладення у конкуруючу платформу Polymarket.

За даними Engadget, CFTC загалом застосовує м'який підхід до нагляду за ринками прогнозів, але наполягає на своїй ролі єдиного регулятора цього бізнесу. Комісія також подала позови проти кількох штатів, які намагалися оскаржити роботу таких платформ як незаконний гральний бізнес.

Читай нас у