Регулятор США почав перевірку понад 1 млн Honda через збої стоп-старту — Channel NewsAsia

У США Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочала інженерний аналіз 1 033 632 автомобілів Honda через повідомлення про те, що двигуни не перезапускаються після автоматичного вимкнення системою стоп-старт. За даними Channel NewsAsia, регулятор отримав 701 скаргу щодо цієї функції.

Моделі та скарги водіїв

Перевірка стосується Honda Odyssey, Passport, Ridgeline і Pilot 2024–2026 модельних років, а також Acura MDX. Система автоматичного зупинення й запуску двигуна призначена для економії пального: вона вимикає двигун після повної зупинки автомобіля та має перезапускати його, коли водій прибирає ногу з педалі гальма.

Водії скаржилися, що після такого вимкнення двигуни не перезапускалися.

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Інше розслідування та відкликання

NHTSA вже розглядає подібні проблеми із системою стоп-старт у межах окремого розслідування. Воно охоплює всі автомобілі, включені до нового аналізу, крім моделей 2026 року. Регулятор зазначив, що несправності в обох групах мають схожі прояви, однак у новому розслідуванні вони, ймовірно, мають інші першопричини та по-різному реагують на ремонт.

За тиждень до початку нового аналізу Honda відкликала у США 635 808 автомобілів через програмну помилку, яка могла вимкнути підсилювач керма та ускладнити керування.

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