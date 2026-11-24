Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) затвердила остаточне правило щодо звітності за контрактами на події, а також оприлюднила настанови про використання криптоактивів для виконання окремих вимог до фінансових ресурсів. Про це повідомляє CoinDesk.

Окрема категорія звітності

Нове правило стосується повністю забезпечених контрактів на події. Для них створили окрему категорію звітності про дані та звільнили від частини попередніх вимог, які були складнішими для виконання. Проєкт цього правила CFTC запропонувала в червні.

Голова CFTC Майк Селіг заявив, що рішення має замінити багаторічну практику застосування листів про невжиття заходів на чіткіші правила. Він наголосив, що регулятор більше не має покладатися на набір таких листів, які використовувалися як тимчасове вирішення проблем із непридатними нормами.

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Криптоактиви для фінансових вимог

Окремо працівники CFTC випустили настанови для платформ виконання свопів, бірж і клірингових організацій. У них зазначено, що використання біткоїна, ефіру Ethereum і стейблкоїнів для виконання вимог щодо фінансових ресурсів може бути прийнятним.

Йдеться, зокрема, про вимоги підтримувати доступні активи, достатні для покриття операційних витрат понад рік. Водночас ці настанови не є формальним рішенням комісії, тому майбутнє керівництво CFTC зможе їх змінити або скасувати простіше, ніж офіційне правило.

Рішення ухвалено на тлі судових спорів про межі регулювання ринків прогнозів, зокрема продуктів, пов'язаних зі спортивними подіями. CFTC вважає їх деривативами, що належать до її виключної юрисдикції. Суддя в Нью-Йорку 23 листопада поки не заборонила платформі Kalshi працювати у штаті та встановила прискорений графік подання позицій сторін.

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