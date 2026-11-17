Комісія з цінних паперів і бірж США, за даними The Wall Street Journal, відкриває цивільне розслідування щодо Nvidia. Регулятор перевіряє, чи могло розкриття інформації компанією вводити інвесторів в оману, повідомляє TechCrunch.

Предмет перевірки

Повідомлення про можливе розслідування з’явилося після відставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. На тлі цієї новини акції виробника чипів, за даними TechCrunch, знизилися більш ніж на 10%.

Компанія також відзвітувала про виторг у $115,8 млрд — на 103% більше, ніж роком раніше.

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Підозри щодо Megaspeed

Міністерство торгівлі США з кінця 2024 року розслідує сінгапурську компанію даних Megaspeed. Її підозрюють у тому, що вона могла переправляти частину чипів Nvidia до Китаю, що могло б порушувати американське експортне законодавство.

Міністр фінансів США Скотт Бессент минулими вихідними звинуватив Nvidia у свідомому продажі потужних чипів Китаю задля збільшення доходів і прибутків.

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