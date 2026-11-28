У США Управління контролера грошового обігу закрило федеральний ощадний банк United Fidelity Bank, що базується в Евансвіллі, штат Індіана, та призначило Федеральну корпорацію страхування депозитів (FDIC) його керуючим. Станом на 30 вересня банк мав близько $5,9 млрд активів, $4,5 млрд депозитів і $3,1 млрд кредитів.

Рішення регулятора

Регулятор заявив, що United Fidelity Bank перебував у небезпечному або неналежному для ведення діяльності стані. За оцінкою відомства, банк, ймовірно, не зміг би виконувати свої зобов’язання або задовольняти вимоги вкладників у звичайному режимі роботи.

Як повідомляє Anadolu Agency, через кілька годин після закриття First Citizens Bank із Північної Кароліни оголосив про угоду з FDIC. Банк погодився придбати практично всі кредити United Fidelity та частину інших активів, а також перебрати депозити клієнтів, окрім окремих брокерських депозитів і виключених рахунків.

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Перехід відділень

First Citizens Bank повідомив, що виграв конкурс на укладення угоди. Його пропозиція передбачає дисконт активів приблизно на $2,6 млрд без премії за депозити; ці показники є попередніми та можуть бути скориговані.

Банк перебере 20 відділень в Індіані, Іллінойсі, Колорадо та Флориді, а також два відділення на Американських Віргінських островах, що працюють як Bank of St. Croix. До угоди також входять дочірні компанії United Fidelity, зокрема Pedcor Homes Corporation, яка займається девелопментом і управлінням нерухомістю. Від суботи відділення працюватимуть як підрозділ First Citizens, а клієнти зможуть користуватися рахунками у звичному режимі до подальшого переведення систем.

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