Регулятори США звернулися до банків після зламу Binance — Channel NewsAsia

Федеральна резервна система США та Управління контролера грошового обігу звернулися до банків після кібератаки на криптовалютну біржу Binance, щоб з’ясувати, чи не мають їхні системи вразливостей. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Channel NewsAsia.

Регулятори перевіряють, чи не створив інцидент ризиків для традиційного фінансового сектору, зв’язки якого з криптовалютним ринком посилилися.

Запити регуляторів

За словами співрозмовників видання, представники ФРС і Управління контролера грошового обігу почали контактувати з банками вранці в понеділок. Вони запитували про незвичну активність або перебої в наданні банківських послуг.

Представник одного з банків, з яким зв’язалися регулятори, повідомив, що збоїв у його роботі не було. Працівники установи підготували тези для спілкування з клієнтами, однак згодом отримали небагато запитань щодо інциденту.

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Перевірка захисту

Банки вивчають атаку на Binance, вартість якої джерело оцінює у 6,3 млрд доларів, і проводять діагностику власних систем, щоб підготуватися до можливих подібних атак. За даними одного зі співрозмовників, команда з кібербезпеки одного з найбільших американських банків зв’язалася з представниками Binance протягом кількох годин після інциденту.

Команда готує внутрішній звіт, який має привести до перегляду систем банку та, можливо, оновлення кіберзахисту. Водночас поки незрозуміло, чи був би цей банк уразливим до методів, застосованих зловмисниками під час атаки на Binance.

У Binance заявили, що не знають про контакти між банкірами й регуляторами та про можливий вплив інциденту на банки США. Представник біржі також повідомив, що компанія підтримує зв’язок із регуляторами в різних країнах і інформує їх про порушення безпеки. ФРС та Управління контролера грошового обігу від коментарів відмовилися.

Одне з джерел назвало стрімкий розвиток моделей штучного інтелекту чинником, який ускладнює банкам протидію хакерам. За його словами, фінансові установи спрямовують значні ресурси на перевірку та оновлення програмного коду кіберзахисту.

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