Рейди Ізраїлю: двоє палестинців зазнали поранень — Anadolu Agency

На Західному березі Йордану під час рейдів ізраїльських військових двоє палестинців зазнали поранень. Також військові затримали юнака на захід від Дженіна та знесли меморіал у селі Аль-Луббан аш-Шаркія на південь від Наблуса, повідомляє Anadolu Agency.

Поранені біля Віфлеєма

Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявило, що його бригади доправили до лікарні двох палестинців із забоями після нападу ізраїльських військових в Аль-Міньї поблизу Віфлеєма.

У Кафр-Дані, на захід від Дженіна, ізраїльські спецпідрозділи провели обшук у будинку та кількох магазинах, після чого затримали юнака і залишили населений пункт. Про це повідомило палестинське агентство WAFA.

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Знесення меморіалу та блокування доріг

У селі Аль-Луббан аш-Шаркія ізраїльські військові за підтримки військового бульдозера знесли меморіал на честь загиблих палестинців біля головного в'їзду до села, за даними місцевих джерел. Вони також вилучили стенд із зображенням мапи Палестини, викорчували оливкові дерева та зачинили металеві ворота на в'їздах до Аль-Луббан аш-Шаркії й сусіднього села Ас-Савія. Бульдозери перекрили ґрунтові дороги, якими мешканці намагалися виїжджати та в'їжджати до сіл.

У Хізмі на північний схід від окупованого Східного Єрусалима військові закрили в'їзди до міста та кілька крамниць, а також кидали світлошумові гранати в бік мешканців. У Раміні на схід від Тулькарма військові провели обшуки без затримань, а в сусідньому передмісті Іктаба військові машини перешкоджали руху транспорту, а солдати зняли палестинський прапор із площі Мучеників.

Палестинська комісія з опору стіні та поселенням заявила, що в жовтні задокументувала 3133 напади ізраїльських військових та ізраїльських окупантів на Західному березі Йордану — на 52,8% більше, ніж у вересні. За її даними, 1764 напади пов'язували з ізраїльськими військовими, а 1369 — з ізраїльськими окупантами. Кількість нападів, які комісія пов'язала з окупантами, більш ніж удвічі перевищила вересневий показник у 647.

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