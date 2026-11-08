Рейнджерс переміг Сент-Міррен 2:0 і наблизився до Селтіка — Sky Sports News

У Шотландії «Рейнджерс» переміг «Сент-Міррен» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єршипу та скоротив відставання від лідера турніру «Селтіка» до одного очка. Як повідомляє Sky Sports, команди провели однакову кількість матчів.

Голи Надері та Ніла

Рахунок на 18-й хвилині відкрив нападник Раян Надері, який реалізував пенальті. Одинадцятиметровий призначили після фолу на Джеймсі Пенрайсі. Коментатор Sky Sports Джеймс Макфадден назвав це рішення дуже м’яким.

На 61-й хвилині перевагу гостей подвоїв Ден Ніл. Його удар змінив напрямок після рикошету, після чого м’яч опинився у воротах «Сент-Міррена».

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Серія без поразок

Перемога стала для «Рейнджерс» десятою в останніх 12 матчах. Команда Дерека Макіннеса також продовжила безпрограшну серію в усіх турнірах до 12 ігор.

Перед цим «Рейнджерс» зіграв унічию з «Данді» та «Гартсом» у двох виїзних матчах Прем’єршипу. «Селтік» міг знову збільшити перевагу до чотирьох очок у грі проти «Кілмарнока», запланованій на неділю.

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