Рейнер схвалила проєкт центру для шукачів притулку у Британії — The Guardian

Міністерка у справах громад Великої Британії Анджела Рейнер надала повний дозвіл на реалізацію проєкту з реконструкції та переобладнання колишнього об’єкта Міністерства оборони поблизу села Піддінгтон в Оксфордширі. На території колишніх казарм планують створити центр для розміщення шукачів притулку. Як повідомляє The Guardian, остаточне рішення щодо використання об’єкта ще має ухвалити Міністерство внутрішніх справ Великої Британії.

Плани щодо колишнього військового об’єкта

Дозвіл стосується тимчасового поетапного використання колишнього складського майданчика MoD Bicester неподалік від міста Бістер. Там планують розмістити 1 256 шукачів притулку, яких утримують під вартою.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що дозвіл дає змогу продовжувати підготовку до використання майданчика, однак остаточного рішення про запуск центру ще не ухвалили. У відомстві також повідомили, що уряд прагне рівномірніше розподіляти місця для проживання шукачів притулку по країні, закривати готелі для їхнього розміщення та переходити до альтернативних об’єктів, зокрема колишніх військових баз.

За даними уряду, такі об’єкти мають бути самодостатніми, із цілодобовою охороною та відеоспостереженням, щоб зменшити вплив на місцеві громади. Також уряд заявив про економію понад 1 млрд фунтів стерлінгів на витратах, пов’язаних із розміщенням шукачів притулку, після виборів.

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Спротив мешканців і можливе оскарження

Рішення ухвалили попри опір частини мешканців Піддінгтона. У вересні там провели символічний референдум щодо виходу села зі складу Великої Британії як протест проти запланованого центру: за це проголосували 285 людей, проти — 26.

Група Wrong Plan Wrong Site, яка виступає проти проєкту, звернулася до Високого суду щодо судового перегляду пропозицій Міністерства внутрішніх справ стосовно об’єкта. Активісти також оскаржують рішення уряду, ухвалене в серпні, про непотрібність екологічної оцінки проєкту. За їхніми словами, є обґрунтовані побоювання щодо можливих значних екологічних наслідків.

Рішення про надання дозволу може бути оскаржене в суді протягом шести тижнів. У Міністерстві житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування заявили, що через можливе юридичне оскарження не коментуватимуть рішення докладніше.

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