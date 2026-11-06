Рейс Прага—Рим скерували до Венеції через повідомлення про бомбу — ANSA English

Рейс Wizz Air із Праги до Рима скерували до Венеції після того, як до диспетчерської вежі римського аеропорту Фіумічіно в Італії надійшло анонімне повідомлення про нібито бомбу на борту. Про це повідомляє ANSA English.

Операція безпеки в Лісабоні

Того ж дня в аеропорту Лісабона розпочали масштабну операцію безпеки через попередження щодо літака Ryanair, який вилетів із Рима та приземлився у столиці Португалії о 8:00. Як повідомили CNN Portugal та інші медіа, сигнал про загрозу отримала поліція громадської безпеки під час телефонного дзвінка від співробітника правоохоронних органів.

За цими даними, особу того, хто телефонував, підтвердили працівники судової поліції. Влада перевіряє достовірність отриманого повідомлення.

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Серія хибних тривог

Протягом тижня десятки рейсів, зокрема тих, що прямували до Італії або вилітали з неї, стали об’єктами хибних повідомлень про бомби. Пасажири одного з таких рейсів із Дубліна до Рима, який перенаправили на авіабазу Евре на півночі Франції під супроводом французьких військових літаків, прибули до італійської столиці вночі.

Один із пасажирів після прибуття розповів, що людей висадили з літака та обшукали за допомогою собак. За його словами, пасажирів добре прийняли, однак день був складним.

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