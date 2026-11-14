Рейси SpiceJet з Дубая скасували на тлі повідомлень про борг — AeroTime

В ОАЕ скасували кілька рейсів індійської авіакомпанії SpiceJet з Дубая до Делі, Мумбаї, Амрітсара та Джайпура. За даними AeroTime, видання Hindustan Times пов’язало скасування з повідомленнями про заборгованість перевізника перед оператором Dubai Airports у розмірі 14 млн дирхамів, або близько 3,8 млн доларів.

Повідомлення про платежі

13 листопада Hindustan Times повідомило, що чотири рейси з Дубая до Амрітсара, Джайпура, Мумбаї та Делі скасували 12 листопада. За даними видання, Dubai Airports, який управляє Міжнародним аеропортом Дубая та аеропортом Аль-Мактум, надіслав SpiceJet листа про відсутність платежів із 13 жовтня 2026 року.

Як стверджує Hindustan Times, оператор також попередив авіакомпанію про можливе призупинення послуг реєстрації пасажирів через недотримання умов оплати.

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Дані про рейси та позиція компанії

Водночас, за даними Flightradar24, 13 листопада були скасовані рейси SpiceJet із Міжнародного аеропорту Дубая до Делі, запланований на 09:50 за місцевим часом, і до Мумбаї, запланований на 12:20. AeroTime також повідомляє про скасування рейсів до Амрітсара та Джайпура цього дня.

Представник SpiceJet заявив Hindustan Times, що компанія працює з відповідними органами, аби якнайшвидше врегулювати ситуацію. За його словами, авіакомпанія має достатнє банківське гарантійне покриття.

У вересні 2026 року Генеральний директорат цивільної авіації Індії повідомив, що стежить за SpiceJet, аби фінансові проблеми перевізника не вплинули на безпеку польотів. Компанія не звітувала про фінансові результати з лютого 2026 року. Reuters повідомляв, що SpiceJet планувала оприлюднити прострочену звітність до 7 грудня, а Бомбейська фондова біржа заявила, що не допустить торгів акціями компанії з 10 грудня через відсутність фінансових оновлень.

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