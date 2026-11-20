У США чистий рейтинг прихильності до руху Make America Great Again (MAGA) у жовтні 2026 року опустився до мінус 61 пункту серед незалежних виборців. Загальний чистий рейтинг прихильності до MAGA становив мінус 41 пункт і став найнижчим за весь час спостережень, повідомляє The Independent.

Дані опитування

Старший аналітик даних CNN Гаррі Ентен заявив, що негативний баланс оцінок MAGA серед незалежних виборців сягнув мінус 61 пункту. За його словами, показник у мінус 41 пункт в жовтні 2026 року був найнижчим за весь час, для якого є доступні дані.

Ентен пов’язав низький рівень підтримки руху з настроями американської громадськості та результатами проміжних виборів 2026 року. Спад рейтингу MAGA відбувається на тлі нижчих показників схвалення роботи президента США Дональда Трампа: за даними The New York Times, на які посилається видання, вони становлять від 32% до 38,3%.

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Заява Маска і реакція Трампа

Мільярдер Ілон Маск під час саміту DealBook, організованого The New York Times, заявив, що не вважає себе прихильником MAGA, якщо це означає беззастережну відданість комплексу політик Республіканської партії. Він також сказав, що почувався нерозважливо, витративши сотні мільйонів доларів на проміжні вибори.

За інформацією видання, Маск втратив майже 500 млн доларів, підтримуючи кандидатів, пов’язаних із Трампом, на виборах 2026 року. Раніше він очолював у адміністрації Трампа Департамент ефективності уряду, який контролював масштабні скорочення у федеральних відомствах.

Трамп у телефонному інтерв’ю NBC News назвав Маска своїм другом із добрими намірами. Президент також заявив, що MAGA має для нього конкретне значення, а ті, хто відходить від цього руху, не досягають успіху.

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