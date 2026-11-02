Рейтинг президента Лі Чже Мьона зріс до 36,9% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона минулого тижня становив 36,9%, збільшившись на 1,6 відсоткового пункту порівняно з попереднім тижнем. Водночас показник залишається нижчим за 40% уже десятий тиждень поспіль.

Результати опитування

Як повідомляє Korea Herald, опитування провела компанія Realmeter серед 2515 дорослих респондентів по всій країні з понеділка по п’ятницю минулого тижня. Частка тих, хто негативно оцінює роботу президента, скоротилася на 2,2 відсоткового пункту — до 60,1%.

За даними Realmeter, зростанню підтримки могли сприяти дипломатичні результати нещодавнього саміту Південної Кореї та Німеччини, а також позитивні економічні показники. Серед них названо профіцит поточного рахунку та урядові плани розширити пропозицію житла в районі Великого Сеула.

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Підтримка партій

В окремому опитуванні серед 1005 дорослих, проведеному у четвер і п’ятницю, підтримка правлячої Демократичної партії зросла на 2,3 відсоткового пункту — до 38,3%. Рейтинг головної опозиційної Партії народної сили, навпаки, знизився на 2,4 відсоткового пункту — до 40,2%.

Похибка президентського опитування становила 2 відсоткові пункти за рівня довіри 95%, а партійного — 3,1 відсоткового пункту. Обидва дослідження замовило видання Asia Business Daily.

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