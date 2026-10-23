Рейтинг схвалення Прабово в Індонезії впав до 44,5% — ABC News Australia

В Індонезії посилюється невдоволення молодих виборців президентом Прабово Субіанто у місяць другої річниці його перебування на посаді. Студенти та представники громадянського суспільства виходили на протести через економічну політику уряду і реакцію влади на лісові пожежі на Суматрі та Калімантані, повідомляє ABC News.

Опитування Saiful Mujani Research and Consulting, оприлюднене цього місяця, зафіксувало падіння рейтингу схвалення Прабово з 81,2% у листопаді минулого року до 44,5%. Водночас дослідження Poltracking Indonesia показало, що 64,8% респондентів довіряють адміністрації президента, а 62% вважають, що уряд серйозно працює над розв'язанням проблем.

Розчарування програмою харчування

Частина молодих людей, які підтримали Прабово на виборах 2024 року, заявляє про зміну свого ставлення до президента. Згідно з екзитполом газети Kompas, тоді за нього проголосували близько двох третин виборців покоління Z та майже 60% міленіалів.

Серед причин невдоволення називають програму безкоштовного шкільного харчування — одну з ключових передвиборчих обіцянок Прабово. Програма, спрямована на боротьбу з недостатнім харчуванням, призвела до харчових отруєнь у тисяч отримувачів. Критики також стверджують, що вона скоротила фінансування зарплат учителів, однак уряд це заперечує. Національне агентство харчування Індонезії повідомило парламенту, що проблеми з травленням виникли через порушення стандартних процедур.

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У липні Конституційний суд Індонезії постановив, що з 2028 року уряд має припинити фінансування цієї програми з освітнього бюджету. Влада заявила, що збільшила загальний бюджет освіти, щомісячні доплати вчителям і кількість педагогів, які їх отримують.

Протести через економіку та пожежі

Молоді виборці також критикують економічні результати роботи уряду. Рупія послабилася до історичного мінімуму щодо долара США, а індексний провайдер MSCI минулого тижня запропонував знизити статус індонезійського ринку з категорії «ринок, що розвивається» до «самостійного». Уряд повідомив про заходи для зниження вартості життя на понад 26 трлн рупій, зокрема про розподіл 10-кілограмових пакунків рису для 33,24 млн отримувачів.

Протести через реакцію на лісові пожежі цього тижня посилилися щонайменше у шести містах. Дим від пожеж на Суматрі та Калімантані вкривав також сусідні Малайзію і Сінгапур. Учасники акцій вимагають оголосити пожежі національним лихом, але уряд вважає це передчасним. Влада заявляє, що Прабово особисто контролює реагування, спрямував додаткове фінансування семи провінціям і залучив понад 71 тисячу осіб. Міністерство лісового господарства повідомило про санкції проти 32 компаній.

Прабово на засіданні кабінету визнав, що уряду необхідно зробити більше для задоволення очікувань суспільства, але заявив про відчутні результати роботи за два роки.

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