У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа становить 32%, свідчить опитування Reuters/Ipsos, проведене 13–16 листопада 2026 року серед 1521 респондента. Про результати дослідження повідомляє The Hill.

Згідно з опитуванням, 66% американців не схвалюють роботу Трампа на посаді президента. Похибка дослідження становить 3 відсоткові пункти.

Показник близький до мінімуму

Результат у 32% зберігався у чотирьох останніх опитуваннях Reuters/Ipsos. Минулого місяця рейтинг схвалення Трампа опускався до 31% — найнижчого показника за обидва його президентські терміни. Частка тих, хто не схвалює його роботу, нині на 2 відсоткові пункти нижча, ніж під час фіксації цього мінімуму.

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The Hill також зазначає, що влітку підтримка президентського порядку денного в кількох опитуваннях знижувалася до рівня від середніх до низьких 30%. Американці дедалі гірше оцінювали дії президента в економіці через занепокоєння зростанням вартості життя.

Ціни на пальне та поїздки

Як пише The Hill, війна з Іраном сприяла інфляції та стрибку цін на бензин, а громадськість виступала проти цього конфлікту. За даними Американської автомобільної асоціації AAA, середня вартість галона бензину в країні знизилася до 3,78 долара — більш ніж на 50 центів порівняно із середнім показником 4,31 долара минулого місяця.

AAA припустила, що через вищі ціни на бензин та авіаквитки у період Дня подяки може зменшитися кількість поїздок. Очікується, що автомобілями подорожуватимуть 72,9 млн людей, тоді як торік таких мандрівників було 73,1 млн. Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс також називали конфлікт на Близькому Сході ймовірним чинником масштабних втрат Республіканської партії на проміжних виборах 2026 року.

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