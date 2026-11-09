Рейтинг схвалення президента Трампа утримався на рівні 32% — Cyprus Mail

У США рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа залишився на рівні 32%, що близько до найнижчого показника за час його політичної кар’єри. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, про які повідомляє Cyprus Mail.

Показник не змінився порівняно з двома попередніми опитуваннями, проведеними наприкінці жовтня та на початку листопада. Водночас він на один відсотковий пункт вищий за 31%, зафіксований у середині жовтня. Це був найнижчий результат Трампа в його політичній кар’єрі.

Оцінка економічної політики

Лише 21% респондентів позитивно оцінили дії президента щодо вартості життя. Підтримка Трампа в економічній сфері становила 25%. За даними опитування, занепокоєння американців зростанням цін стало одним із чинників поразки Республіканської партії на проміжних виборах 3 листопада.

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Республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу США. Демократи здобули найбільшу перемогу в Палаті представників щонайменше з 2008 року, а також вибороли місця в Сенаті у штатах Канзас, Південна Кароліна та Техас.

Вища підтримка імміграційної політики

Імміграційну політику Трампа схвалювали 38% опитаних — це більше, ніж його роботу в економіці. Серед республіканців такий підхід підтримали 81% респондентів, тоді як дії президента щодо вартості життя позитивно оцінили 50% прихильників партії.

Опитування провели онлайн по всій країні з 6 до 9 листопада серед 1705 дорослих американців. Похибка результатів становить близько двох відсоткових пунктів.

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