Рейтингове агентство S&P погіршило прогноз рейтингу Франції до негативного — France 24
S&P Global Ratings підтвердило суверенний рейтинг Франції на рівні A+/A-1, однак змінило прогноз за ним зі стабільного на негативний. Це означає, що в середньостроковій перспективі зростає ризик подальшого зниження рейтингу країни.
Бюджетний тиск і зростання боргу
Американське рейтингове агентство пояснило рішення збільшенням державного боргу на тлі помірних перспектив економічного зростання. Як повідомляє France 24, французька економіка увійшла в технічну рецесію, згідно з даними, оприлюдненими Національним інститутом статистики та економічних досліджень Франції INSEE.
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Прогноз до 2029 року
У S&P наголосили на потребі бюджетної консолідації. Агентство також вказало на високий ризик збереження політичної фрагментації після президентських виборів 2027 року, що, за його оцінкою, тиснутиме на економічне зростання.
S&P очікує, що державний борг Франції продовжить зростати наступного року. В агентстві також прогнозують поступове збільшення відсоткових виплат французького уряду кредиторам у період до 2029 року.