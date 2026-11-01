Реконструкцію дороги Чаудхрі Бостан Хан у Равалпінді не схвалили попри старт робіт — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, реконструкція 4,4-кілометрової дороги Чаудхрі Бостан Хан досі очікує на схвалення. Водночас Департамент автомобільних доріг провінції Пенджаб розпочав відновлення 18 доріг у місті, на яке виділили 6,5 млрд рупій. Дорога Чаудхрі Бостан Хан пролягає від Великої магістральної дороги поблизу відділення Високого суду Лахора в Равалпінді до Аммар-Чоук у районі Чаклала Схема III.

Як повідомляє Dawn, районна адміністрація передала Департаменту автомобільних доріг роботи на основних шляхах, зокрема на дорозі Чаудхрі Бостан Хан, що перебувають у віданні Муніципальної корпорації Равалпінді та районної ради. У віданні кожної з цих структур є по дев’ять доріг, а кошти на їхнє відновлення передали дорожньому відомству за розпорядженням районної адміністрації.

Вибоїни та затори

За даними видання, покриття дороги Чаудхрі Бостан Хан вкрите вибоїнами вже три роки. Вона сполучає Медіа-Таун, Бахрія-Таун, Гулраїз та інші житлові райони із Саддаром і базаром Раджа. Через поганий стан покриття та затори в кількох місцях труднощі мають водії, пішоходи й перевізники громадського транспорту.

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Житель Найяр-Колоні Ахмед Батт сказав, що під час дощу мотоцикли й автомобілі застрягають у вибоїнах. Мешканці Юсуф-Колоні, Хаябан-і-Танвір, Гулраїз-Колоні, Сафарі-Віллас та інших прилеглих районів розкритикували міські органи через відсутність ремонту.

Районні проєкти

На нараді під головуванням заступника комісара Равалпінді, капітана у відставці Надіма Насіра, посадовці розглянули виконання проєктів, виділені кошти, тендери та перебіг будівельних робіт. У районі визначили 21 схему розвитку орієнтовною вартістю понад 6,52 млрд рупій, із яких 18 уже схвалили. Для реалізації цих проєктів доступні 7,5 млрд рупій.

Учасники наради також обговорили будівництво й відновлення основних доріг, поліпшення дренажної системи та сполучні дороги в техсілах Таксіла, Каллар-Саєдан, Гуджар-Хан і Кахута. Надім Насір доручив посадовцям і підрядникам не допускати затримок, контролювати якість робіт та ефективно використовувати кошти.

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