Рекордне Ель-Ніньйо може принести Південній Кореї теплішу зиму — Korea Herald

У Південній Кореї найсильніше Ель-Ніньйо від початку корейських спостережень у 1950 році, за прогнозом, впливатиме на погоду на Корейському півострові протягом зими. Воно може принести вищі температури та більше опадів, повідомляє Korea Herald з посиланням на Корейське метеорологічне управління.

Тепліше й вологіше до грудня

Ель-Ніньйо, яке розпочалося у травні, має посилити надходження теплого та вологого повітря до Кореї. У метеорологічному управлінні очікують, що це може сприяти підвищенню температури та збільшенню кількості опадів до грудня.

Водночас у січні погодні умови можуть різко змінюватися через тимчасове надходження холодного повітря в країну. Керівниця управління Лі Мі Сон закликала готуватися до раптових змін погоди, зокрема до похолодань.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Температура океану на рекордному рівні

Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, за якого поверхневі води в центральній та східній екваторіальній частині Тихого океану стають незвично теплими, а пасати слабшають. Це порушує погодні закономірності в різних частинах світу.

За даними Корейського метеорологічного управління, у жовтні аномалія температури поверхні моря в зоні спостереження сягнула 2,6 градуса Цельсія. Середній показник за три місяці до жовтня перевищив 2,4 градуса. Обидва значення стали рекордними від початку корейських спостережень у 1950 році.

Управління визначає початок Ель-Ніньйо, коли середня температура поверхні моря за три місяці щонайменше на 0,5 градуса перевищує середній рівень 1991–2020 років протягом п’яти місяців поспіль. Відомство також зазначило, що на температуру та опади можуть впливати умови в Індійському й Атлантичному океанах, площа арктичного морського льоду та сніговий покрив Євразії.

Читай нас у