У Морейфілді, штат Квінсленд, в Австралії телерепортер Вілл Мюррей і перехожий врятували чоловіка, який опинився заблокованим у своєму автомобілі серед паводкових вод. Інцидент стався у четвер, коли вода продовжувала прибувати, а чоловік заїхав автомобілем у затоплену ділянку.

Порятунок потрапив на відео

Мюррей, журналіст Австралійської телерадіомовної корпорації, висвітлював сильні дощі та повені, коли побачив автомобіль у воді. Як повідомляє Global News Canada, журналіст помітив, що вікно машини трохи відчинилося, а потім знову зачинилося. За його словами, стало очевидно, що водій намагався вибратися, але не міг відчинити двері або вікна.

Мюррей поплив до автомобіля, щоб допомогти чоловікові. До нього приєднався Деніел, якого журналіст вважав місцевим жителем. За словами Мюррея, Деніел зняв шорти та обмотав ними руку на випадок, якщо доведеться розбивати вікно автомобіля.

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Чоловіка витягли з автомобіля

Зрештою Мюррей дістався пасажирського боку машини, вперся ногами в автомобіль і потягнув щосили. Це дало змогу витягти чоловіка з авто. Журналіст розповів, що після порятунку вони обійнялися, однак він не встиг дізнатися імені чи контактів врятованого.

Екстрені служби південного сходу Квінсленду в четвер і п'ятницю отримали сотні викликів по допомогу після того, як понад 7,9 дюйма опадів спричинили раптові повені. Через негоду в регіоні закривали дороги та школи.

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