Repsol подала позови на €120 млн через блекаут в Іспанії — Euronews

Нафтова компанія Repsol подала позови проти дистриб’юторів електроенергії Iberdrola, Endesa та Naturgy, вимагаючи, за даними іспанських медіа, близько 120 млн євро компенсації. Як повідомляє Euronews, позови пов’язані зі збитками на п’яти промислових об’єктах після відключення електроенергії, яке 28 квітня 2025 року охопило материкову частину Іспанії та Португалію. Repsol також прагне притягнути оператора іспанської електромережі Red Eléctrica до солідарної відповідальності в усіх п’яти справах.

Позови щодо п’яти об’єктів

Позови подали в жовтні проти дистриб’юторів, що забезпечують електроенергією уражені об’єкти. Repsol вимагає компенсації від дистриб’ютора Naturgy щодо об’єкта в А-Коруньї, від Iberdrola — щодо об’єктів у Більбао та Картахені, а від Endesa — щодо об’єктів у Таррагоні й Пуертольяно.

Першим про позови повідомило видання El Confidencial, а джерела Repsol підтвердили їх подання газеті El País. Перед зверненням до суду компанія намагалася досягти позасудового врегулювання, однак переговори не дали результату. Головний виконавчий директор Repsol Хосу Хон Імас у лютому заявляв, що компанія готує юридичні кроки для отримання компенсації.

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Розслідування регулятора

Європейська експертна група у березні 2026 року дійшла висновку, що швидке підвищення напруги та серію відключень генераторів спричинило поєднання кількох чинників. Унаслідок цього електропостачання було перервано на материковій частині Іспанії та в Португалії.

У квітні 2026 року іспанський регулятор конкуренції та енергетики CNMC відкрив перші 20 справ щодо можливих порушень правил у сфері електроенергії, а наступного тижня повідомив про додаткові провадження. Серед компаній, названих у першій групі справ, були Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy та сама Repsol. Регулятор зазначив, що виявив ознаки можливих порушень, але відкриття справ не встановлює відповідальності конкретних компаній.

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