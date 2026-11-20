Ресивер «Лос-Анджелес Ремс» Пука Накуа після операції на коліні, ймовірно, пропустить решту сезону НФЛ. Головний тренер команди Шон Маквей заявив, що відновлення гравця триватиме кілька місяців, повідомляє Sky Sports News.

Травма та операція

Накуа ушкодив зв’язки коліна 8 листопада, коли ніс м’яч під час останнього атакувального розіграшу в переможному матчі «Ремс» проти «Вашингтон Коммандерс». Раніше Маквей припускав, що ресивер зможе повернутися наприкінці грудня, однак цього тижня футболіст вирішив зробити операцію.

Операцію на медіальній колатеральній зв’язці коліна провели у вівторок. За словами Маквея, клуб від початку розумів, що хірургічне втручання було одним із можливих варіантів через серйозність травми. Тренер зазначив, що рішення ухвалювали з огляду не лише на поточний сезон, а й на подальшу кар’єру Накуа.

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Терміни повернення

Найраніше Накуа міг повернутися 20 грудня, коли «Ремс» прийматимуть «Даллас Ковбойз». Водночас Маквей не виключив його появи у плей-оф, який стартує в середині січня, але не став прогнозувати терміни.

25-річний Накуа цього сезону провів сім матчів, зробив 70 прийомів на 715 ярдів і набрав чотири тачдауни. Також НФЛ 19 листопада відсторонила його на три матчі за порушення політики особистої поведінки. Наразі він перебуває у списку травмованих через ушкодження коліна та пальця ноги.

«Ремс» мають баланс 6–4 і перебувають поза зоною плей-оф. У матчі проти «Грін-Бей Пекерс» команда також не зможе розраховувати на Даванта Адамса, який відновлюється після травми підколінного сухожилля.

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