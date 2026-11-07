Республіка Конго запустила глобальне десятиліття лісовідновлення — Anadolu Agency

У районі Іньє в Республіці Конго президент Дені Сассу-Нгессо оголосив про запуск глобальної ініціативи «Десятиліття заліснення та лісовідновлення». Її мета — посилити міжнародні зусилля для припинення втрати лісового покриву та його відновлення, повідомляє Anadolu Agency.

Символічне висаджування дерева

На церемонії були присутні кілька африканських лідерів. Президент Бурунді Еваріст Ндайішіміє, який також очолює Африканський союз, передав Сассу-Нгессо саджанець манго, привезений із Бурунді. Дерево символічно висадили під час заходу.

Президент Республіки Конго заявив, що десятиліття має змінити тенденцію знищення лісів і зміцнити лісовий покрив. За його словами, подія стала початком національної та міжнародної мобілізації на захист лісів.

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Програма на 2027–2036 роки

ООН схвалила Десятиліття заліснення та лісовідновлення відповідно до принципів сталого управління лісами у 2025 році. Ініціатива триватиме з 2027 до 2036 року та має допомогти у протидії зміні клімату через програми заліснення і відновлення лісів.

Рішення ухвалили після пропозиції Республіки Конго, спрямованої на розвиток міжнародної співпраці та посилення спроможності зупинити й повернути назад процес скорочення лісового покриву. На церемонії також були президенти Демократичної Республіки Конго Фелікс Чісекеді й Центральноафриканської Республіки Фостен-Арканж Туадера, а також президент 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Халілур Рахман із Бангладеш.

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