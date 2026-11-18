Після проміжних виборів у США республіканці здобули лише чотири з 52 місць Каліфорнії у Палаті представників. Демократи отримали 48 мандатів у новому скликанні Конгресу, повідомляє The Guardian.

П’ять мандатів перейшли до демократів

Демократи здобули п’ять округів, які раніше контролювали республіканці. До виборів Республіканська партія мала у Каліфорнії вісім місць у Палаті представників. За даними видання, нинішній результат залишив їй найменшу делегацію від штату у Вашингтоні за десятиліття.

Востаннє республіканці Каліфорнії мали лише чотири місця в Палаті представників у 1937 році, коли штат був представлений у Конгресі 20 депутатами, зазначає місцеве видання CalMatters.

Результати в окремих округах

Республіканці зберегли по одному мандату в Центральній долині, на півночі Каліфорнії поблизу кордону з Орегоном, на схід від Лос-Анджелеса та в окрузі, до якого входять частини округу Ориндж.

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У Центральній долині професор громадського коледжу, демократ Ренді Вільєгас, переміг конгресмена-республіканця Девіда Валадо, який відбув шість каденцій. Вільєгас відмовлявся від корпоративних пожертв на кампанію та мав підтримку Александрії Окасіо-Кортес і Берні Сандерса.

У Південній Каліфорнії демократка Марні фон Вільперт перемогла республіканця Джима Десмонда, якого підтримував Дональд Трамп. Вона представлятиме 48-й округ, де попередній конгресмен-республіканець Даррелл Ісса не балотувався на переобрання після зміни меж округів.

Останнім у штаті Associated Press оголосило результат в окрузі на схід від Лос-Анджелеса: чинний конгресмен-республіканець Джей Обернолте переміг демократку Тессу Лінн Годж із 50,8% голосів, хоча округ має республіканську більшість.

Успіх демократів відбувся після того, як виборці штату переконливо підтримали Пропозицію 50 про перегляд меж округів. The Guardian описує її як захід, спрямований на протидію тому, що видання називає партійним джеррімендерингом республіканців у Техасі.

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