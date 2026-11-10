Республіканці не здобули переваги від нового розподілу округів у США — Der Spiegel

У США спроба Дональда Трампа забезпечити Республіканській партії владу завдяки новим межам виборчих округів не дала очікуваного результату. Натомість демократи можуть отримати додаткові місця, повідомляє Der Spiegel.

Зміна меж округів

Матеріал присвячений проміжним виборам у США 2026 року. Видання характеризує зміну меж виборчих округів як суперечливу практику джеррімендерінгу. У заголовку свого аналізу Der Spiegel описує ситуацію як програш республіканців у боротьбі за перекроювання округів.

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Наслідки для партій

Задум Трампа полягав у тому, щоб за допомогою нових меж округів зберегти владу за республіканцями. Однак, за оцінкою видання, додаткові місця можуть отримати демократи.

Автором аналізу вказано Філіпа Колленброїха, матеріал підготовлено у Вашингтоні та опубліковано 10 листопада 2026 року. Фото до публікації показує виборчу дільницю в Остіні, штат Техас.

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