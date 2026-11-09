Республіканці США оберуть нове керівництво після втрати більшості — Al Jazeera

Республіканці у Палаті представників і Сенаті США у вівторок проведуть внутрішні вибори партійного керівництва після того, як за підсумками проміжних виборів демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу. У січні республіканці перейдуть у меншість у Палаті представників і Сенаті, повідомляє Al Jazeera.

Демократи матимуть щонайменше 54 місця у Сенаті зі 100 та щонайменше 254 місця у Палаті представників, де налічується 435 членів із правом голосу. Республіканці мають обрати лідерів меншості, парламентських організаторів та інших керівників, відповідальних за координацію позицій партії й законодавчу стратегію.

Змагання у Палаті представників

На посаду лідера республіканської меншості в Палаті представників претендують Стів Скаліс із Луїзіани та Джим Джордан з Огайо. Скаліс, який понад десять років обіймав керівні посади в республіканській фракції, наголошує на своєму досвіді та здатності об’єднати партію.

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Джордан, один із засновників консервативного House Freedom Caucus і союзник Дональда Трампа, виступає за жорсткішу протидію демократичній більшості. За посаду парламентського організатора меншості змагатимуться чинний парламентський організатор більшості Том Еммер із Міннесоти та Огаст Пфлюгер із Техасу, який очолює Republican Study Committee. Пфлюгер заявив колегам, що партії потрібні свіжі ідеї та чіткіша стратегія для повернення контролю над Палатою представників у 2028 році.

Керівництво республіканців у Сенаті

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун із Південної Дакоти прагне зберегти посаду, яка після зміни більшості стане посадою лідера меншості. Публічних конкурентів у нього наразі немає. Джон Баррассо з Вайомінгу, чинний парламентський організатор більшості серед сенатських республіканців, також, як очікується, балотуватиметься на новий термін.

Сенатор Рон Джонсон із Вісконсину закликав відкласти голосування в Сенаті, щоб республіканці могли оцінити результати виборів. Його позицію підтримав сенатор Майк Лі з Юти. Спікер Палати представників Майк Джонсон після переходу контролю до демократів втратить посаду, однак не балотуватиметься на посаду лідера меншості та залишиться членом Палати представників від Луїзіани.

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