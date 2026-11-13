У США республіканці, які повернулися до Капітолія після масштабної поразки на проміжних виборах, визнали глибину своєї невдачі. Водночас партія не продемонструвала готовності до суттєвого розриву з президентом Дональдом Трампом, повідомляє The Independent.

Демократи здобули понад 40 місць, які раніше належали республіканцям, і, як очікується, в січні переберуть контроль над Палатою представників та Сенатом. Республіканці обговорювали причини поразки й можливість просунути якомога більше пунктів своєї програми до зміни контролю над Конгресом.

Визнання помилок

Голова виборчого органу республіканців у Палаті представників Річард Гадсон заявив, що виборці хотіли надіслати партії сигнал через високі ціни на пальне та загальне подорожчання життя. За його словами, республіканці не змогли переконати людей, що турбуються про ці проблеми.

Сенатор Джош Гоулі пов’язав поразку зі скороченням фінансування сільської охорони здоров’я та, на його думку, недостатньою підтримкою малозабезпечених і працівників. Членкиня Палати представників Лорен Боберт, яка поступається кандидатові від Демократичної партії у своєму окрузі, заявила, що республіканці колективно зазнали невдачі в управлінні.

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Керівництво без розриву з Трампом

Республіканці Палати представників обрали своїм наступним лідером Джима Джордана — союзника Трампа та співзасновника консервативного Freedom Caucus. У Сенаті республіканці після тривалих обговорень підтримали Джона Туна як лідера без голосування, хоча Гоулі та невелика група консерваторів вимагали відкласти вибори керівництва.

Після виборів республіканці Палати представників переважною більшістю заблокували спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Єдиним республіканцем, який підтримав цю ініціативу разом із демократами, був конгресмен Томас Мессі. Після голосування він заявив, що Трамп і далі контролює республіканську фракцію.

Тун не став прямо покладати відповідальність за результати виборів на президента, назвавши їх наслідком поєднання чинників. Водночас деякі республіканці публічно визнали результати перегонів і оприлюднили фото демократів, які замінять їх або представлятимуть їхні штати.

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