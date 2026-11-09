Ретатрутид у дослідженнях зменшив біль у коліні та масу тіла — News-Medical

На щорічній зустрічі Американського коледжу ревматології в Орландо, США, 8 листопада представлять результати двох клінічних випробувань III фази ретатрутиду. Як повідомляє News-Medical, у дослідженнях за участю понад 1 000 людей із болісним остеоартритом коліна та надмірною вагою або ожирінням препарат повʼязували зі значним зниженням маси тіла та інтенсивності болю.

Учасники, які отримували найвищу дозу експериментального інʼєкційного препарату, у середньому втратили близько чверті початкової маси тіла.

Зменшення болю в коліні

Обʼєднаний аналіз двох випробувань показав, що приблизно дві третини учасників, які отримували ретатрутид, мали щонайменше 50-відсоткове зниження болю в коліні. У групі плацебо такого показника досягли 38% учасників.

Біль оцінювали за індексом болю WOMAC: під час візитів учасники визначали його за шкалою від 0 до 10, а також щодня вносили показники до застосунку. Крім втрати ваги та зменшення болю, дослідники повідомили про нижчі артеріальний тиск, рівень ліпідів і системне запалення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Автор для листування Томас Шніцер, професор фізичної медицини та реабілітації, анестезіології і медицини (ревматології) Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету, повʼязав полегшення симптомів передусім зі зменшенням навантаження на колінні суглоби внаслідок схуднення.

Питання щодо подальшого застосування

Ретатрутид, який розробляє Eli Lilly, вводять раз на тиждень. Він активує рецептори трьох природних гормонів. За даними матеріалу, учасники досліджень втрачали 20–25% маси тіла; для доступних препаратів класу GLP-1, зокрема семаглутиду або тирзепатиду, наведено типовий показник зниження ваги на 10–20%. Серед співавторів досліджень є науковці Eli Lilly.

Автори зазначають, що основою допомоги людям із надмірною вагою та болісним остеоартритом коліна залишаються харчування, фізичні вправи й зміна способу життя. Ретатрутид може стати варіантом для пацієнтів, які не можуть схуднути й надалі обмежені болем, якщо препарат схвалить Управління з контролю за продуктами й ліками США.

До випробувань не включали пацієнтів, яким уже була потрібна заміна колінного суглоба. Дослідники поки не знають, чи здатен ретатрутид сповільнити прогресування остеоартриту настільки, щоб зменшити потребу в ендопротезуванні. Також потребує окремого вивчення дія препарату в людей із болісним остеоартритом коліна без надмірної ваги або ожиріння.

Читай нас у