У США хакери проникли до Cloud One — хмарної обчислювальної платформи Військово-повітряних сил США. Вторгнення виявили приблизно протягом останнього місяця під час модернізації системи, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників Reuters. Хто саме здійснив атаку, яким є її повний масштаб і чи були викрадені дані, наразі невідомо.

Системи на платформі

Cloud One започаткували у 2017 році як єдину платформу для ІТ-потреб ВПС США. Вона використовує ресурси Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet і забезпечує роботу десятків застосунків, зокрема для роботи з даними персоналу та виплатами, логістикою і технічним обслуговуванням.

Серед застосунків на Cloud One є система командування й управління, яка об’єднує дані радарів протиповітряної оборони та інших джерел з усієї Північної Америки. Через платформу також працює система, що відстежує бомби й ракети у понад 200 локаціях ВПС США у світі.

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Обмеження після виявлення інциденту

За даними двох джерел Reuters і ще одного співрозмовника, після виявлення проникнення призупинили перенесення адміністративних застосунків до Cloud One. Оновлення програм, які вже працюють на платформі, заблокували, а частині користувачів відкликали права адміністратора.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що зловмисники скористалися вразливістю програмного забезпечення, щоб дістатися рівня керування системою. Такий доступ теоретично може дозволити перевіряти стан військових літаків або переміщення запасних частин, однак невідомо, чи робили це хакери. За словами іншого джерела, до оцінки наслідків залучили Кіберкомандування США.

У ВПС США заявили Reuters, що не коментують стан безпеки, вразливості чи операційний статус конкретних мереж і систем, але постійно вживають заходів для захисту інформації, систем і можливостей виконання завдань.

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