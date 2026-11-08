Reuters повідомило, що Сирія направила військових до Саудівської Аравії — Jerusalem Post

Reuters повідомило, що Сирія направила до Саудівської Аравії обмежену кількість військовослужбовців для консультацій і навчання. За даними Jerusalem Post, агентство послалося на два сирійські військові джерела та високопосадовця США. Повідомлення з’явилося на тлі атак єменських хуситів на Саудівську Аравію.

Консультації та навчання

Сирійський медіаресурс Levant24 із посиланням на два сирійські джерела повідомив, що десятки військовослужбовців прибули до королівства протягом останніх тижнів. За цими даними, вони надають консультації та проводять навчання, а їхні обов’язки потенційно можуть виходити за межі цих завдань.

Місію пов’язують з угодою про оборонну співпрацю, яку Сирія та Саудівська Аравія підписали 4 листопада під час візиту президента Сирії Ахмада аш-Шараа до Ер-Ріяда. Угода передбачає консультаційну підтримку, навчання та обмін досвідом. Саудівське джерело Reuters також заявило, що Ер-Ріяд допомагає Дамаску реорганізувати збройні сили.

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Суперечливі дані про чисельність

Як передавала Al-Arabiya з посиланням на сирійське державне агентство SANA, військова співпраця з Саудівською Аравією зосереджена на навчанні та консультаційних послугах. Водночас AFP із посиланням на єменських посадовців повідомило про можливе розгортання тисяч сирійських військових у Саудівській Аравії та Ємені. За даними агентства, на місцях уже могли бути сотні військових, а чисельність контингенту, за різними оцінками його співрозмовників, могла становити від 3 тисяч до 10 тисяч осіб.

Ці оцінки заперечили окремі аналітики. Кореспондент із питань конфліктів і безпеки Левент Кемаль заявив, що джерела AFP перебільшили чисельність, а перша група, направлена між 20 і 25 жовтня, налічувала приблизно тисячу осіб, зокрема операторів безпілотників і логістичний персонал. Директор сирійської програми Близькосхідного інституту Чарльз Лістер також заявив, що представники сирійського Міноборони в Саудівській Аравії виконують консультаційні та логістичні функції у сферах безпілотників, транспорту, розвідки, спостереження та рекогносцировки, а не є бойовими підрозділами.

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