В Іраку урядові сили можуть отримати доступ до району Джурф-ас-Сахар, який контролює пов’язане з Іраном угруповання «Катаїб Хезболла». Про домовленість між сторонами, яка мала дозволити державним силам увійти до району в п’ятницю, повідомив Reuters із посиланням на трьох неназваних посадовців, пише Deutsche Welle.

Іракський уряд вимагав, щоб «Катаїб Хезболла» залишила територію до п’ятниці, 20 листопада. Після відмови угруповання прем’єр-міністр Алі аз-Заїді наказав державним силовим структурам оточити район, а «Катаїб Хезболла», за даними DW, перекинула підкріплення.

Контроль над Джурф-ас-Сахаром

Джурф-ас-Сахар розташований приблизно за 50 кілометрів на південь від Багдада. «Катаїб Хезболла» контролює його з 2014 року, коли угруповання брало участь у боях проти «Ісламської держави» разом з іншими воєнізованими формуваннями.

Іракських урядових військових і журналістів не допускали до району приблизно 12 років. У матеріалі DW згадано непідтверджені чутки про таємні в’язниці, масові поховання, виробництво та зберігання безпілотників і зброї, а також контрабанду нафти.

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У звіті для уряду Іраку на початку листопада заявили, що з 2021 року угруповання нібито відкачувало з трубопроводів поблизу Джурф-ас-Сахару державну нафту на сотні мільйонів доларів. «Катаїб Хезболла» заперечує ці звинувачення. Після появи звіту влада провела кілька затримань.

План уряду і можливий компроміс

Аз-Заїді також оголосив новий план безпеки для району із залученням державних сил, поліції та інших підрозділів Сил народної мобілізації. «Катаїб Хезболла» відкинула цей план, а її речник заявив, що угруповання не відступить.

Дослідник Chatham House Гайдер аш-Шакері сказав Deutsche Welle, що розгортання федеральних сил і створення нового командування безпеки свідчать про серйозність намірів уряду припинити автономний контроль угруповання над територією. Водночас він зазначив: у разі боїв іракська армія має більше ресурсів, але «Катаїб Хезболла» здатна чинити асиметричний опір і використовувати політичні зв’язки всередині держави.

За оцінкою аш-Шакері, компроміс може позбавити «Катаїб Хезболла» монопольного контролю над Джурф-ас-Сахаром, не усуваючи з району всі Сили народної мобілізації. Це могло б відкрити територію для регулярних державних сил, посилити захист нафтової інфраструктури та створити умови для повернення переміщених мешканців.

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