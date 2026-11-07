Резервний банк Австралії вп’яте за 2026 рік підвищив ключову ставку — ABC News Australia

В Австралії Резервний банк ухвалив рішення підвищити ключову ставку вп’яте у 2026 році. Рішення безпосередньо позначиться на позичальниках із кредитами на житло, адже більшість таких позик у країні мають змінну ставку, повідомляє ABC News.

Розбіжності в Раді банку

За даними видання, до Ради з монетарної політики входять дев’ять осіб, і троє з них не підтримали підвищення ставки. Банки Австралії вже оголосили, що підвищать відсоткові ставки у відповідь на рішення регулятора.

Близько третини австралійців мають житлові кредити. Ще приблизно третина орендує житло, і значна частина таких помешкань також перебуває в іпотеці. Водночас для людей, які вже виплатили кредити за житло, вищі ставки означають більші прибутки від депозитів і заощаджень.

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Реакція позичальників і вкладників

Під час Мельбурнського кубка — кінних перегонів у Мельбурні — відвідувачі розповідали журналістам про різний вплив рішення. Один із учасників заходу сказав, що через дорожнечу життя та підвищення ставок він із партнеркою відмовився від планів купувати житло й натомість вирішив більше подорожувати.

Інша відвідувачка, яка має іпотеку, закликала регулятора припинити підвищення ставок. Пенсіонер, який повністю виплатив кредит за будинок, заявив, що вважає несправедливим покладати основний тягар боротьби з інфляцією на людей з іпотеками.

Генеральний директор NAB Ендрю Ірвайн заявив ABC, що 2027 рік буде складним для клієнтів банку. За його словами, більшість клієнтів тримаються, однак їм нині нелегко.

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