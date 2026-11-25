Режисер Девід Фінчер підтвердив використання штучного інтелекту в постпродакшні стрічки «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth). В інтерв’ю подкасту The Big Picture він розповів, що технологію застосовували, аби поєднати найкращий варіант вимовленої репліки з найвдалішим дублем акторської гри, якщо вони не збігалися. Про це повідомляє Variety.

Синхронізація реплік і зображення

За словами Фінчера, актори витратили чотири або п’ять днів на додатковий запис діалогів для вже відзнятих сцен. Він заявив, що автоматизоване заміщення діалогів використали приблизно у 5% фільму, а для решти роботи з діалогами застосовували ШІ.

Режисер пояснив, що технологія дає змогу цифровим способом скоригувати рух губ: поєднати те, що найкраще виглядає в кадрі, з найкращим звучанням репліки. Він також зазначив, що кілька кадрів ще не дали бажаного результату, однак, на його думку, можливості цих інструментів розвиваються.

Фінчер порівняв такий підхід із роботою з пластиліном, а не з мармуром. За його словами, це дає творчій команді більше свободи під час роботи над сценою.

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Менше повторів на майданчику

Також Фінчер заявив, що ШІ потенційно може зменшити кількість повторних дублів на знімальному майданчику. Він описав процес, за якого команда й надалі створює декорації та багато разів знімає основний план, але технологія допомагає усувати технічні недоліки, зокрема втрату фокуса або волосся перед об’єктивом.

Режисер наголосив, що основою такого процесу все одно будуть реальні люди, їхні рухи та поведінка в кадрі. На його думку, актори могли б виконувати сцену 15 разів замість значно більшої кількості повторів.

Коментарі Фінчера прозвучали після того, як відвідувачі ранніх показів фільму припустили використання генеративного ШІ в окремих епізодах, зокрема у сцені флешбеку з кінним екіпажем. Фінчер і Netflix ці спостереження окремо не коментували.

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