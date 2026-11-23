Режисер Стівен Спілберг зніме для Focus Features екранізацію вестерн-роману Кевіна Баррі The Heart in Winter. Про новий проєкт повідомляє Variety, яке підтвердило інформацію про його розробку.

Акторський склад

У фільмі мають зіграти Джессі Баклі, Кілліан Мерфі та Марк Райленс. Видання називає їх учасниками акторського складу майбутньої стрічки. Інформації про персонажів або розподіл ролей у повідомленні немає.

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Сценарист і режисер

Сценарій до екранізації напише Пол Томас Андерсон. Variety називає його лауреатом премії «Оскар» за One Battle After Another. Режисером фільму буде Спілберг, а Focus Features готує екранізацію роману.

Variety опублікувало це повідомлення 23 листопада 2026 року. У короткому матеріалі не наведено сюжет, інших учасників команди, графік виробництва чи дату прем'єри. Видання також не уточнило, коли розпочнеться робота над фільмом. У публікації зазначено, що подробиці з'являться згодом.

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