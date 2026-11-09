Rheinmetall подала переможну заявку на верф у Манґалії — Romania Insider

Німецький оборонний концерн Rheinmetall подав переможну заявку на придбання суднобудівної верфі в Манґалії на чорноморському узбережжі Румунії. Водночас компанія ще не придбала підприємство. Rheinmetall разом із партнерами з MSC планує створити на його базі верф подвійного призначення.

Військові та комерційні судна

Майбутнє підприємство має бути спроможним будувати як військові, так і комерційні судна. Про ці плани повідомляє Romania Insider з посиланням на директора з продажу підрозділу Naval Systems компанії Rheinmetall Андре Ноймана. За його словами, компанія має намір реалізувати проєкт спільно з партнерами з MSC.

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Верф не працює

За словами Ноймана, верф у Манґалії наразі не працює. Для відновлення її роботи потрібні інвестиції та набір персоналу. Представник Rheinmetall попередив, що перезапуск підприємства потребуватиме часу. Він також наголосив, що Rheinmetall поки лише подала переможну заявку, а купівля верфі ще не відбулася.

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