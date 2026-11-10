Rheinmetall сплатила €138 млн за активи верфі в Манґалії — Romania Insider

У Румунії компанія Rheinmetall Real Estate Romania повністю сплатила 138,03 млн євро за активи суднобудівної верфі в Манґалії. Судовий ліквідатор CITR повідомив, що кошти надійшли 9 листопада, після чого сторони підписали договір купівлі-продажу. Про це повідомляє Romania Insider.

Ціну визначили на аукціоні

Сума у 138,03 млн євро не включає ПДВ. Її визначили під час публічного аукціону, який відбувся 9 жовтня в межах процедури неплатоспроможності верфі. Переможцями торгів стали Rheinmetall та її швейцарський партнер MSC.

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Перехід права власності ще не завершено

Оплата та підписання договору не означають негайного переходу права власності на активи верфі. За даними видання, він відбудеться лише після того, як угода отримає необхідні регуляторні погодження. Таким чином, сторони уклали договір після завершення оплати, але завершення передачі активів залежить від цих дозволів.

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