RIA отримало три повідомлення про схему кібератак, яку пов’язують із КНДР — ERR News

В Естонії Управління інформаційних систем (RIA) отримало три повідомлення про схему зараження пристроїв через фальшиві пропозиції роботи. В одному з випадків людина втратила криптовалюту на суму €10 тис. Експерти RIA та фахівець із кібербезпеки Аго Амбур пов’язують цю схему з хакерськими групами, що діють в інтересах КНДР, повідомляє ERR News.

Фальшива вакансія у LinkedIn

Однією з цілей зловмисників став естонський експерт із кібербезпеки Тину Самуель. 16 вересня з ним у LinkedIn зв’язалася людина, яка назвалася керівником компанії зі штучного інтелекту в Дубаї та запропонувала роботу. Самуеля насторожили загальні формулювання в повідомленнях, а також невідповідність між заявленим місцем роботи співрозмовника та аргентинською компанією, яку той нібито представляв.

Після листування співрозмовники провели відеодзвінок 22 вересня, а згодом «рекрутер» надіслав тестове завдання. Самуеля попросили відкрити репозиторій із програмним кодом через інструмент Cursor. За словами фахівця, після відкриття файлів його комп’ютер було заражено шкідливим програмним забезпеченням, яке встановило з’єднання та очікувало команд ззовні.

Метою були криптогаманці

Самуель зазначив, що завчасно застосував захисні заходи, оскільки працює з чутливою інформацією. Він відстежив дії зловмисників і дійшов висновку, що їх цікавили криптовалютні гаманці, а не конфіденційні дані. Після цього експерт видалив шкідливе ПЗ та передав докладний звіт RIA і відповідним онлайн-платформам.

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Перевірка показала, що профіль нібито рекрутера був фальшивим. Для нього використали фото та дані реальної людини, чиї облікові записи зламали. Компанія, від імені якої робили пропозицію, раніше існувала, однак припинила діяльність кілька років тому.

Ризики для IT-компаній

RIA попередило про схему 20 жовтня. Аналітик RIA Микола Куніцин пояснив, що атаки добирають під профіль і професійні навички конкретної людини. Тестове завдання для розробників є звичайною практикою, тому шкідливий код у репозиторії може виглядати легітимно навіть для досвідченого спеціаліста.

Експерти вважають, що Естонія не є пріоритетною ціллю КНДР, однак ризики зростають разом із розвитком місцевого IT-сектору та поширенням криптоактивів. Самуель попередив, що зараження пристрою головного інженера може поставити під загрозу всю компанію та її партнерів.

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