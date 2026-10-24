Рятувальниця в Аделаїді заявила про пізнішу активність ехидн — ABC News Australia

В Аделаїді, Австралія, рятувальниця Міш Сімпсон повідомила про пізнішу сезонну активність ехидн: тварин дедалі частіше бачать у вересні та жовтні, хоча раніше їхній період розмноження припадав на зиму. Вона закликала мешканців не переносити ехидн, помічених у передмістях, до чагарників, оскільки тварини зазвичай самі знають, куди прямують.

Як повідомляє ABC News, популяцію ехидн в Аделаїді вважають стабільною та чисельною там, де є придатне середовище існування. Тварини пересуваються містом, зокрема використовують мережу зливової каналізації, щоб дістатися води й корму.

Не переносити ехидн без потреби

За словами співзасновниці Southern Koala and Echidna Rescue, до організації часто звертаються через ехидн на подвір’ях. Сімпсон радить зачекати від пів години до години: часто тварина залишає ділянку самостійно. Винятком може бути випадок, коли ехидна намагається перетнути велику магістраль або автостраду.

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У Департаменті довкілля та водних ресурсів Південної Австралії зазначили, що ехидни добре орієнтуються на місцевості та можуть запам’ятовувати безпечні маршрути, уникаючи автомобілів і людей. Від котів, собак і лисиць їх частково захищають гострі голки, а також здатність згортатися та закопуватися в ґрунт.

Основні загрози

Найчастіше рятувальники мають справу з ехиднами, яких збили автомобілі, сказала Сімпсон. Такі випадки зазвичай трапляються на темних, неосвітлених і звивистих дорогах за межами передмість. Департамент також назвав головними загрозами для місцевої популяції наїзди автомобілів і втрату середовища існування через розчищення та деградацію місцевої рослинності, пов’язані із забудовою.

За словами Сімпсон, кількість звернень по консультацію зросла з 76 у 2024 році до 212 у 2026-му, хоча це може пояснюватися більшою обізнаністю людей про роботу організації. У 2025 році Southern Koala and Echidna Rescue доглядала 15 ехидн. Рятувальниця також розповіла, що наприкінці літа до них потрапляли самиці, які годували потомство молоком, що вона назвала незвичним для цього часу року.

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