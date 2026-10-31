Рибалка в Австралії спіймав баррамунді та виграв $1 млн — ABC News Australia

В Австралії 26-річний Метью Моріс спіймав 80-сантиметрового баррамунді з червоною міткою у водоймі Корроборі-Біллабонг, на схід від Дарвіна, та виграв 1 млн доларів у конкурсі Million Dollar Fish. Як повідомляє ABC News Australia, він став лише другою людиною за 12-річну історію змагання, яка здобула головний приз.

Дві хвилини паніки

Моріс рибалив разом із молодшим братом у четвер увечері, коли помітив, як риба вистрибнула з води. За його словами, вже в перші 10 секунд він побачив яскраво-червону мітку, що звисала з баррамунді.

«Було приблизно дві хвилини абсолютної паніки, а потім я навіть не пам’ятаю, як витягнув її сіткою», — розповів рибалка. Він назвав це, ймовірно, «найнапруженішими двома хвилинами» свого життя. Після підтвердження виграшу Моріс сказав, що почувається так, ніби перебуває уві сні.

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Плани на виграш

Першим Моріс зателефонував матері та повідомив їй, що став мільйонером. Батько рибалки відповів, що пишається сином і що той «забезпечений на все життя».

Переможець заявив, що хоче розпорядитися призовими коштами обачно: придбати будинок, погасити необхідні борги та трохи витратити на себе. Призові у конкурсі виплачує букмекерська компанія Sportsbet. Змагання створили, щоб привабити туристів і рибалок до регіону Топ-Енд у тихіші місяці сезону дощів.

У цьогорічному конкурсі була одна риба з міткою на 1 млн доларів та 100 баррамунді, кожна з призом у 10 тис. доларів. Чотирьох таких риб уже спіймали. Змагання триватиме до березня 2027 року, а ще 96 призових риб вартістю 10 тис. доларів кожна залишаються неспійманими.

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