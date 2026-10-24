Рибалки в Кенії виступили проти пропозиції призупинити вилов на сім днів — Nation Kenya

Рибалки на узбережжі Кенії виступили проти пропозиції призупинити вилов риби на сім днів після попередження про сильний вітер і бурхливе море в Індійському океані. Вони побоюються, що перерва в роботі позбавить їхні сім’ї доходів і продовольства, повідомляє Nation Kenya.

Попередження про небезпечне море

Метеорологічна служба Кенії закликала рибалок, операторів човнів, туристів та інших користувачів прибережних вод бути особливо обережними протягом наступних семи днів. За прогнозом, у прибережних та морських водах очікуються сильний вітер і високі хвилі.

Відомство прогнозує вітер від 2 до 12 метрів за секунду, або приблизно від 4 до 24 вузлів. У деяких відкритих районах море може бути дуже бурхливим, що становитиме небезпеку для навігації, передусім для малих рибальських суден.

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Рибалки говорять про втрату заробітку

Рибалки зі Старого міста Момбаси заявили, що через високу вартість життя та попит на морепродукти їм складно повністю припинити роботу. Вони нагадали, що попереднє призупинення рибальства вже спричинило труднощі для родин, які кілька днів не могли виходити в море.

Рибалка Харун Алі з Момбаси розповів, що за бурхливого моря люди в човні оцінювали свої шанси вижити як 50 на 50. Інший рибалка, Масуд Рашид із Кібоконі, зазначив, що від одного човна залежать близько десяти людей.

Генеральний директор Берегової охорони Кенії Бруно Шіосо закликав мешканців узбережжя, рибалок і туристів дотримуватися правил безпеки та зважати на офіційні попередження. Директорка служби з питань правозастосування та надзвичайних ситуацій Розелін Мапеса порадила рибалкам не виходити в море без крайньої потреби та заявила, що для забезпечення виконання цього заклику залучать офіцерів берегової охорони.

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