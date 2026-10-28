Рибалку з Папуа Нової Гвінеї врятували після 41 дня в морі — ABC News Australia

У Кірибаті рибалки врятували 18-річного Луку Рахана з Папуа Нової Гвінеї, який 41 день дрейфував у морі. Його знайшли самого на човні між островами Тарава та Маіана — приблизно за 2 тисячі кілометрів від Бугенвіля, звідки він вирушив.

Несправний двигун і дрейф

Як повідомляє ABC News, Рахан минулого місяця вирушив на риболовлю разом із двоюрідним братом із півночі Бугенвіля. У морі в човні виникли проблеми з двигуном, а через відсутність якоря вони почали дрейфувати.

Рибалки з Кірибаті знайшли Рахана у вівторок удень. Він був сам і сильно зневоднений. ABC повідомляє, що, за даними редакції, його двоюрідний брат помер у морі за тиждень до порятунку.

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Відновлення в лікарні Тарави

Юнака доправили до Тарави, столиці Кірибаті, де він відновлюється в лікарні. Його відвідав інший громадянин Папуа Нової Гвінеї Джонатан Ентоні Кунау, який працює в Тараві та допоміг місцевій владі й медпрацівникам із перекладом.

За словами Кунау, Рахан реагує на звернення та поступово набирається сил. Кунау також повідомив найближчих родичів рибалки про його порятунок; сім'я була вдячна, дізнавшись, що юнак перебуває в лікарні.

Це другий випадок порятунку жителів Бугенвіля в Кірибаті приблизно за місяць. Раніше троє рибалок з острова Ніссан повернулися додому після близько 70 днів дрейфу в морі.

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