Річна інфляція в Ізраїлі сповільнилася до 1,1% у жовтні — Jerusalem Post

В Ізраїлі індекс споживчих цін у жовтні 2026 року знизився на 0,1% порівняно з вереснем, а річна інфляція сповільнилася до 1,1%. Індекс становив 105,2 пункту за бази, де середньорічний показник 2024 року дорівнює 100 пунктам, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Центральне бюро статистики Ізраїлю.

Що вплинуло на ціни

Місячне зниження індексу насамперед пов’язують зі здешевленням свіжих фруктів на 2,8% і транспортних послуг на 1,4%. На 0,5% також знизилася вартість послуг, пов’язаних із проживанням у власному житлі.

Водночас низка товарів і послуг подорожчала. Ціни на одяг і взуття зросли на 4,1%, свіжі овочі — на 3,5%. Витрати на утримання житла підвищилися на 0,4%, а меблі та товари для дому — на 0,3%.

Показники від початку року

Від початку 2026 року споживчі ціни в Ізраїлі зросли на 1,5%. Індекс без урахування овочів і фруктів додав 1,4%, без енергоносіїв — 1,3%, а без житла — 0,8%.

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За останні 12 місяців загальний індекс споживчих цін та показник без овочів і фруктів зросли на 1,1%, а індекс без енергоносіїв — на 1%. Водночас індекс без урахування житла був на 0,1% нижчим, ніж у жовтні 2025 року.

Сезонно скоригований індекс споживчих цін у жовтні зменшився на 0,3%, а показник без житла — на 0,5%. У липні—жовтні споживчі ціни зростали в перерахунку на рік темпом 0,9%.

Вакансій стало менше

За повідомленням Globes, яке послалося на дані Центрального бюро статистики Ізраїлю, кількість відкритих вакансій у жовтні зменшилася зі 146 тисяч до 143 тисяч. Рівень вакансій знизився з 4,4% до 4,32%.

Кількість пропозицій для офіціантів і барменів скоротилася на 10%, для підрядників — на 7%, а для розробників програмного забезпечення та мережевих техніків — на 6%. Водночас попит на практичних інженерів і техніків зріс на 5%.

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