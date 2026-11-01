Рідкісному перцю Мадагаскару загрожує знищення лісів — Taipei Times

Рідкісний дикий перець воаціперіфері, ендемічний для Мадагаскару та популярний серед міжнародних шеф-кухарів, опинився під загрозою через скорочення площі природних лісів і спосіб збирання врожаю. Про це повідомляє Taipei Times.

Перець росте на ліанах, які тягнуться до верхівок дерев у природних лісах острова. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, між 1990 і 2025 роками площа лісів Мадагаскару скоротилася на 27%.

Збирання шкодить ліанам і деревам

Щоб дістатися до перцевих ягід без підйому на дерева, збирачі часто зривають ліани, а в багатьох випадках — і дерева, на яких вони тримаються. Це також сприяє зникненню лісів.

Французький шеф-кухар Олів'є Роеллінже, який познайомився зі спецією 30 років тому, співпрацює з ініціативами із сертифікації автентичного перцю. Вона ґрунтується на суворо регульованих зонах збирання на Мадагаскарі, однак кухар застеріг, що такі правила можуть обходити.

У Франції, головному експортному ринку, мадагаскарський перець продають за ціною від 150 до 200 євро за кілограм.

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Врожаї в селах скоротилися

Село Амбонгамаріна було центром активної торгівлі воаціперіфері близько двох десятиліть тому. Фермер Мамініаіна Рабеарісон розповів, що до 2010–2012 років навколишня місцевість ще була вкрита природним лісом, а протягом 10–20 тижнів на рік на ринку щотижня продавали щонайменше 100 кг перцю одному торговцю.

Нині цей торговець давно не приїздить, а врожаї зменшилися. Ліси потерпають від чагарникових пожеж, виробництва деревного вугілля, підсічно-вогневого землеробства та підпалів під час протестів проти центральної влади. Фермер Герініаіна Рандріанаріманга зазначив, що тепер для пошуку перцю в лісі доводиться йти майже весь день.

Співзасновниця компанії Jacarandas Міма Шатонеф заявила, що в країні немає національної системи відстеження поширення, збору й експорту цієї спеції. Компанія звертається до органічного перцю, який уже становить третину її експорту, оскільки для такої продукції простежуваність є обов'язковою.

Франко-мадагаскарський підприємець Олів'є Рамахерісон експериментує з вирощуванням перцю на терасах у лісі Мандрака. Там ростуть від 500 до 1000 ліан, отриманих після тисяч випробувань. Команда з'ясувала, що живці з горизонтальних гілок не намагаються витися вгору, що може полегшити збирання врожаю.

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