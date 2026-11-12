Рінкевичс не бачить причин для тривоги через формування уряду Латвії — LSM English

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що темпи формування нового уряду країни є нормальними та задовільними. Після зустрічі зі спікером Сейму Едвардсом Смілтєнсом він сказав журналістам, що не бачить причин для тривоги через те, що новий уряд ще не сформували.

Як повідомляє LSM English, Рінкевичс зазначив, що різниця в тиждень до або після державного свята не є принциповою. Він також нагадав, що в історії латвійського парламентаризму уряди затверджували в різні строки: наприкінці січня, у середині грудня або через кілька днів після початку роботи новообраного Сейму.

Мандат для Кулбергса

Парламентські вибори до 15-го Сейму відбулися 3 жовтня. За кілька днів після голосування президент оголосив, що доручить формування Кабінету міністрів чинному прем’єр-міністру Андрісу Кулбергсу. Його політична сила «Об’єднаний список» отримала 41 зі 100 депутатських мандатів.

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Кулбергс офіційно отримав мандат на формування уряду 4 листопада — наступного дня після першого засідання 15-го Сейму. Тоді повідомляли, що новий уряд може бути сформований приблизно до державного свята 18 листопада.

Переговори щодо коаліції

Кулбергс уже провів кілька раундів переговорів із потенційними партнерами, однак досі не назвав партій, які увійдуть до урядової коаліції. Також розглядають можливість формування уряду меншості. До створення нової коаліції продовжує працювати чинний уряд, зокрема міністри від партій, які не представлені в новому парламенті або істотно втратили підтримку виборців.

Смілтєнс зазначив, що на час його заяви тривав дев’ятий день формування уряду. За його словами, для цього процесу важливіша якість, а не швидкість. Він додав, що потенційних партнерів запитують, від чого вони готові відмовитися заради втілення змін, запропонованих главою уряду.

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