Рінкі Хіджіката вийшов до чвертьфіналу Paris Masters — ABC News Australia

Австралійський тенісист Рінкі Хіджіката вийшов до чвертьфіналу турніру ATP Masters у Парижі, Франція. У матчі проти 31-ї ракетки світу, аргентинця Томаса Мартіна Етчеверрі, 25-річний спортсмен переміг із рахунком 2:6, 6:3, 7:5.

Як повідомляє ABC News Australia, це перший у кар’єрі Хіджікати вихід до чвертьфіналу змагань серії ATP Masters. Перед початком турніру він посідав 83-тє місце світового рейтингу, а завдяки виступу в Парижі піднявся до топ-60 уперше в кар’єрі.

Перемога у трьох сетах

У першій партії Хіджіката поступився за 26 хвилин. У стартовому геймі другого сету він відіграв брейк-пойнт, а в четвертому геймі зробив брейк і зберіг перевагу до завершення партії.

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У вирішальному сеті австралієць відіграв три брейк-пойнти за рахунку 1:2. За 5:5 він уперше отримав брейк-пойнт на подачі Етчеверрі та реалізував його. У наступному геймі Хіджіката подав на матч: почав гейм ейсом, а завершив поєдинок форхенд-смешем по діагоналі.

Суперником буде Люка ван Асше

У чвертьфіналі Хіджіката зіграє з французом Люка ван Асше, який посідає 47-ме місце рейтингу. Ван Асше у трьох сетах обіграв італійця Лоренцо Музетті — 7:5, 3:6, 6:4. Раніше Хіджіката та ван Асше між собою не зустрічалися.

У попередньому раунді Хіджіката переміг 24-разового чемпіона турнірів Grand Slam Новака Джоковича. Тенісист розпочав змагання з кваліфікації та на шляху до чвертьфіналу здолав уже п’ятьох суперників із вищим рейтингом.

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