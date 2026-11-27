У Нью-Йорку, США, ринкова вартість розробника штучного інтелекту Anthropic у перші дні після рекордного первинного розміщення акцій скоротилася приблизно на третину. Під час дебюту на біржі перша ціна акцій становила 111,50 долара, що більш ніж на третину перевищувало ціну розміщення у 83 долари. За даними Tagesschau, капіталізація компанії тоді сягнула близько 2 трлн доларів.

Стрімкий старт і падіння котирувань

Після виходу на біржу Anthropic одразу стала однією з найдорожчих компаній світу за ринковою вартістю. Вищу оцінку на той момент мали лише Amazon, материнська компанія Google Alphabet, Meta, Apple та Microsoft. Усі вони раніше інвестували в Anthropic мільярди доларів.

Втім, уже незабаром після старту акції почали дешевшати й тимчасово впали помітно нижче від ціни розміщення. Видання пов’язує це, зокрема, із завищеними очікуваннями та продажем акцій інвесторами, які прагнули швидко зафіксувати прибуток після IPO. Це сталося попри хороші фінансові показники компанії.

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Тиск на технологічний сектор

На динаміку акцій також вплинула ситуація довкола генерального директора Nvidia Jensen Huang: за даними видання, його спершу звільнили, а згодом повернули. Реакція ринку на цю ситуацію посилила турбулентність у технологічному секторі.

Додатковим чинником стали побоювання інвесторів щодо масштабних витрат на штучний інтелект і того, чи зможуть такі вкладення окупитися. Tagesschau також вказує на очікування можливого нового підвищення базової ставки Федеральною резервною системою США у грудні та на вплив нових мит, оголошених американською владою. Наступне відновлення ринку не компенсувало втрат Anthropic у перші дні торгів.

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