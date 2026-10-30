Ринок екзотичних тварин в Індії може майже подвоїтися до 2030 року — Mongabay

Ринок екзотичних домашніх тварин в Індії оцінювали у $42,6 млн у 2024 році, а до 2030-го він може майже подвоїтися. Зростанню попиту сприяють вищі доходи населення, соціальні мережі та вплив попкультури, повідомляє Mongabay з посиланням на звіт організації Humane World for Animals.

Продажі через соцмережі

Попри закони, спрямовані на протидію незаконній торгівлі дикими тваринами, вона триває через прогалини у правозастосуванні й неконтрольовані онлайн-майданчики. Закриті групи в месенджерах дають змогу здійснювати угоди, оминаючи медичні перевірки та вимоги щодо документів.

Директор Humane World for Animals в Індії Сумант Біндумадхав зазначив, що соцмережі нормалізують утримання екзотичних тварин. За його словами, алгоритми поширюють відео з високою активністю аудиторії, що може посилювати попит. Створенню такого попиту також сприяє взаємодія з тваринами в контактних зоопарках.

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Реєстрація та прогалини в законі

У 2020 році міністерство довкілля Індії запровадило добровільну схему декларування: власники немісцевих видів могли повідомити владу про тварин без ризику переслідування. За даними звіту, понад 40 тисяч людей у 30 штатах і союзних територіях задекларували своїх екзотичних улюбленців.

Індія також оновила законодавство про дику природу, зобов’язавши реєструвати володіння, передачу, народження та смерть видів, внесених до переліків Конвенції CITES. Водночас екологічна юристка Шубхра Сотіє наголосила: торгівля місцевими дикими тваринами заборонена, тоді як ринок екзотичних немісцевих видів є законним, але регульованим.

Серед проблем у звіті названі технічні збої в онлайн-порталах реєстрації, труднощі з ідентифікацією окремих зареєстрованих тварин і невизначений правовий статус видів, яких немає у переліках CITES. Представники природоохоронних організацій також вказують на складнощі координації між різними відомствами під час митних операцій, а також на невизначеність щодо подальшої долі та репатріації вилучених тварин.

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